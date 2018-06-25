Seçim sonrası süreç nasıl işleyecek?

Sandıklar açıldı, oylar tek tek sayıldı. Seçmen bir kez daha "Erdoğan" dedi.

Milletvekili genel seçimi yarışının kazananı da AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı oldu.

Kesin sonuçlar 29 Haziran'da

Kesin sonuçların ilanı için gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK). 28 Haziran'da itirazları YSK karara bağlayacak.

29 Haziran'da ise kesin seçim sonuçlarını açıklayacak. Meclis takvimi işlemeye başlayacak.

Meclis Temmuz'da toplanıyor

2 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısını yapacak.

En yaşlı milletvekilli geçici başkanlık görevini üstlenecek. Milletvekili seçilen 600 isim toplantıda yemin edecek. Resmen görevlerine başlayacak.

Yeminden sonra 65. hükümetin görevi bitecek

Daha sonra seçilecek bir günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek.

Parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım ve 65. hükümetin görevi, Cumhurbaşkanı'nın yemin etmesi ile sona erecek.

Bakanlıklara atamalar ve Başkan Yardımcıları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı Erdoğan sayısı 26'dan 16'ya düşürülen bakanlıklara atamalar yapacak. Başkan Yardımcılarını seçecek.

Ve Meclis Başkanı seçimi için de takvim işlemeye başlayacak. Meclis'in toplandığı ilk birleşimde, Meclis Başkanlığı için adaylık başvuruları alınacak.

Adaylık başvuruları başlayacak

Milletvekili yemin töreninden sonra, ilk 5 gün içinde TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı için adaylık başvuruları yapılacak.

İkinci 5 günlük sürede de seçimler gizli oylama ile gerçekleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber