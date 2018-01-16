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Seçim ittifakı komisyonunun ilk toplantısı perşembe günü

AK Parti ve MHP "ittifak komisyonu" görüşmelerinin ilki perşembe günü gerçekleştirilecek.

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Seçim ittifakı komisyonunun ilk toplantısı perşembe günü

AK Parti ve MHP ittifak komisyonunun ilk toplantısı perşembe günü 15.30'da Meclis'te yapılacak.

Devlet Bahçeli, ittifak önermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini belirtmiş ve "cumhur ittifakı" önermişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında bu çağrıya yanıt vermiş ve bu ittifakın "milli ve yerli bir ittifak" olacağını kaydetmişti. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmiş ve ittifak üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, iki partinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun ittifak konusunda çalışması kararı alınmıştı.

AK Parti ve MHP'nin ittifak komisyonu üyeleri

AK Parti'nin MHP ile yapacağı ittifak görüşmelerini TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal yürütecek.

MHP adına görüşmeleri yürütecek ekip ise MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'dan oluşturuldu. 

Etiketler: AK Parti, mhp, seçim ittifakı
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