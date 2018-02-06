'Seçim ittifakı' çalışmalarında sonuca yaklaşıldı

AK Parti ve MHP'li üyelerin "Milli Mutabakat Komisyonu" adı altında yürüttükleri çalışmalar kapsamında altıncı kez bir 'seçim ittifakı' gündemiyle bir araya geliyor.

Seçimlerde parti mühürlerinin birlikte yer alıp almayacağı da komisyonda tartışılan maddeler arasında.

Bugün yapılacak toplantıda ittifaka yönelik yasal düzenleme ele alınacak.

Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra hazırlanan taslak genel başkanlara sunulacak.

Komisyonun mesaisini bu hafta tamamlaması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber