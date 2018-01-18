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Buradasınız : » » Seçim İttifak Komisyonu ilk kez toplandı

Seçim İttifak Komisyonu ilk kez toplandı

Seçim İttifak Komisyonu üyeleri Mecliste bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, komisyonun adının ''Milli Mutabakat Komisyonu'' olduğu açıklandı.

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Seçim İttifak Komisyonu ilk kez toplandı

İttifak Komisyonu üyeleri, ilk toplantısını yapmak üzere TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda buluştu.

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal katıldı.

MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Toplantı sonrası açıklama

AK Partili Mustafa Şentop, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, MHP ile beraber cumhuriyet tarihinin en önemli reformlarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şentop, "Birlikte duruşu somutlaştırmış olduk. Hükümet değişikliği sistemini biz anayasal düzlemde gerçekleştirdik. Bu konuda gerek partimizde gerek MHP'de yürütülen çalışmalar vardı, bu komisyonda konuşulacak. İkinci toplantı önümüzdeki salı günü olacak.’’ dedi.

Komisyonun adı ‘’Milli Mutabakat Komisyonu’’

MHP'li Mustafa Kalaycı ise komisyonun adının Milli Mutabakat Komisyonu olduğunu açıkladı.

Kalaycı, "Komisyonumuz uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon. Seçim ittifakı konusunda da zaten genel anlamda bir mutabakat var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin tercihidir, kararıdır. Milli mutabakat da milletimizin iradesidir, milletimizin kararıdır." dedi.

İttifak Komisyonu’nun oluşum süreci

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek vereceklerini belirtmişti.

Bahçeli'nin açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP liderini Beştepe'ye davet etmiş ve ikili görüşme gerçekleştirmişti. AK Parti ve MHP arasında başlayan 'ittifak' diyaloğu sonucunda iki parti ittifak komisyonları oluşturuldu.

İsimler AK Parti'de, Abdülhamit Gül, Mustafa Şentop ve Mahir Ünal, MHP'de ise, Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu komisyon üyeleri olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim ittifakı, mhp, ittifak, AK Parti
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