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Seçim güvenlik tedbirleri açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halk oylamasının güvenliğine ilişkin 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

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Seçim güvenlik tedbirleri açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan'da yapılacak halkoylamasına ilişkin alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, halk oylamasının güvenliğine ilişkin 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin görevlendirildiğini belirterek, "Ayrıca 26 ilde 51 bin 148 güvenlik korucusu, 18 bin 675 gönüllü güvenlik korucusu da halk oylaması için görevlendirilmişlerdir. İlaveten 6 bin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli ihtiyaç olması halinde takviye kuvvet olarak planlanmıştır." dedi..

İçişleri Bakanı Soylu, referanduma ilişkin alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Soylu, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bildirilecek enerji ile ilgili kritik tesislerin, trafo merkezlerinin korunması için 3 bin 476 devriye olmak üzere 9 bin 674 jandarma personeli, 3 bin 260 ekip olmak üzere 8 bin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu. AA

Etiketler: süleyman soylu, halkoylaması
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