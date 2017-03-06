  • 06 MART 2017, PAZARTESI

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'Sayın Bahçeli milli duruşunu bir kez daha göstermiştir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erdoğan'ın Almanya ile ilgili açıklamalarına destek veren MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti.

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Sayın Bahçeli milli duruşunu bir kez daha göstermiştir

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ile ilgili açıklamalarına destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin Habertürk televizyonundaki açıklamasına yer verdi.

Bahçeli'nin resmi Twitter hesabını da etiketleyen Kalın, "Sayın Devlet Bahçeli, bu açıklamasıyla asil ve milli duruşunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Tebrik ve teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Habertürk televizyonuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik "Ben istersem gelirim. Gelirim ve kapıdan da sokmadığınız zaman veya konuşturtmadığınız zaman da ben dünyayı ayağa kaldırırım." sözlerine destek vermiş, "Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa'da yeni bir 'Türk ruhu'nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler: bahçeli, ibrahim kalın
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