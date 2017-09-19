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Buradasınız : » » 'Savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları kendimiz üretiyoruz'

'Savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları kendimiz üretiyoruz'

Canikli, "Amerikan ve Alman firması, savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları Türkiye'ye vermiyorlar, ama hamdolsun kullandığımız yedek parçaları kendimiz üretiyoruz" dedi

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Savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları kendimiz üretiyoruz

Birçok Amerikan ve Alman firmasının, savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları örtülü bir şekilde ambargo uygulayarak Türkiye'ye vermdiklerini ifade eden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Şu anda içinde yaşadığımız durum, tablo bu. Hibe filan değil, parasını peşin veriyoruz ama terör örgütlerine karşı son derece bonkör ve eli açık davranıyorlar ama hamdolsun özellikle son yıllarda bu mücadeleyi tamamen kendi imkanlarımızla, kaynaklarımızla yerli savunma ürünleriyle yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz." dedi.

"Tüm güvenlik güçlerimiz görevinin başındadır"

IKBY'nin referandum kararıyla bağlantılı gelişmelere ilişkin görüşünü aktaran Milli Savunma Bakanı Canikli, "Bütün güvenlik güçlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz görevinin başındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Eğer bir karar alınması, adım atılması gerekiyorsa o da kararlılıkla yerine getirilecektir." diye konuştu.

Etiketler: milli savunma bakanı nurettin canikli
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