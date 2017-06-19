'Savunma sanayinin büyük oyuncuları Türkiye ile iş yapmak istiyor'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Artık savunma sanayi alanındaki dünyanın büyük oyuncularının, ‘Türkiye ile biz ortak iş yapmak istiyoruz.’ noktasına gelmeleri aslında Türkiye’nin bir başarısıdır." dedi.

Bakan Işık, Paris Havacılık Fuarı'ndaki temaslarını basın mensuplarına değerlendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine 2018 yılında girmesi beklenen Hürkuş askeri eğitim uçağının gösteri uçuşuyla ilgili soru üzerine Işık, "Hürkuş'un ve bir Türk tasarımı ve Türk imalatıyla gerçekleştirilmiş bir uçağın Avrupa’da ilk uçuşu. O açıdan gurur verici, Tarihi bir uçuş oldu." dedi.

Işık, başta TAI-TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) Genel Müdürü Temel Kotil olmak üzere, Hürkuş'un tasarımından üretimine kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fuardaki ikili temasları ve firma ziyaretleri ile ilgili soru üzerine Bakan Işık, fuarın dünyanın en büyük havacılık fuarı olduğunu ve yüz yılı aşkın bir geçmişi bulunduğunu anımsattı.

Işık, "Burası hem bizim Türk şirketlerinin dünyaya açılması için önemli bir kapı, hem de uluslararası işbirlikleri için önemli bir platform. Bu açıdan biz, ‘Savunma sanayi ihracatında neler yapılabilir?', ‘Dünyanın önde gelen firmalarıyla iş birliğini nasıl yaparız?’ ve ‘Sanayimizi bu büyük firmaların tedarik zincirine nasıl sokabiliriz?’ onlarla ilgili çalışmalar yaptık." diye konuştu.

"Türkiye’ye büyük bir özgüven kazandırdı"

Savunma sanayisinin ihtiyaçları açısından temaslarının nasıl geçtiğinin sorulması üzerine Işık, bu alanda Türkiye’nin geldiği noktanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisinde yüzde 60’ı geçen yerlilik oranının Türkiye açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Bakan Işık, şöyle devam etti:

"Bu, Türkiye’ye büyük bir özgüven kazandırdı ama bir şey daha kazandırdı; ürettiğini satmak için çok ciddi bir arzu ve irade ortaya koydu. Bir başka nokta da büyük yabancı şirketlerin Türkiye ile birlikte iş yapma arzusunu da artırdı. Yani daha önce Türkiye ile birlikte iş yapmaya çok nazlananlar, Türkiye’yi sadece pazar olarak görenler, Türkiye’ye sadece mal satmakla yetinenler şimdi, ‘Türkiye ile birlikte proje yapalım, birlikte geliştirme yapalım, hava savunma sisteminizi birlikte geliştirelim, helikopterinizi birlikte geliştirelim, farklı sistemlerde birlikte çalıştıralım.’ önerileri getirmeye başladılar ki bu Türkiye açısından sevindiricidir.

Artık savunma sanayisi alanındaki dünyanın büyük oyuncularının, ‘Türkiye ile biz ortak iş yapmak istiyoruz.’ noktasına gelmeleri aslında Türkiye’nin bir başarısıdır. Bugüne kadar hep, ‘Türkiye’ye mal satmak istiyoruz.’ diyenler bugün, ‘Türkiye ile ortak proje yapmak istiyoruz, Türkiye ile ortak iş yapmak istiyoruz, ortak üretim yapıp diğer ülkelere birlikte satmak istiyoruz.’ noktasına geldiler. Bu Türkiye’nin başarısıdır."

Genel maksatlı T 625 helikopterine ilişkin bir soru üzerine ise Bakan Işık, helikopterin 2018 yılında uçacağını belirterek, "Bu da ilk defa Avrupaya çıkmış oldu. İnşallah 2018’de bu uçuşu yaptıktan sonra 2023’te seri üretime geçeceğiz. Bu noktada da gördüğüm kadarıyla uluslararası alanda çok güzel bir ilgi var." dedi.

Bakan Işık, fuar alanında muhataplarıyla pek çok ikili görüşme yaptı ve yerli ve yabancı firmaların standlarında incelemelerde bulundu.