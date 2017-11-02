  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ile savunma sanayii altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler ele alındı.

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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Ankara'da bir toplandı.

Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin anlaşmanın detaylarının da değerlendirildiği belirtildi.

Milli taarruz helikopteri ATAK'ın gelişmiş modeli ATAK-2 ve 20 kişi kapasiteli Genel Maksat Helikopter projesi de ele alındı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez katıldı.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de yer aldı.

TRT HABER

Etiketler: savunma sanayii icra komitesi, Başbakan Yıldırım
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