Savunma Sanayii için 9.4 milyar dolarlık 55 proje değerlendirildi

Savunma Sanayi İcra Komitesi, yapılan yasal düzenleme sonrasında ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, “Zeytin Dalı Operasyonu”nda ordunun ve güvenlik güçlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerine yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı.

Toplam 9.4 milyar dolar bedeli olan 55 proje değerlendirildi.

Ayrıca savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirildi.

Toplantı 7 saat sürdü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 7 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de hazır bulundu.

Kaynak: TRT Haber