'Savunma sanayi 15 yıl sonra ete kemiğe büründü'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Türkiye'nin savunma sanayinde bir atılım yapması ve kendine yeterli hale gelmesi iradesi 15 yıl sonra ete kemiğe büründü." dedi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve eşi Tülay Musa'nın ev sahipliğinde Bakan Işık ve eşi Nigar Işık onuruna iftar programı düzenlendi.

İftara Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, TAI-TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) Genel Müdürü Temel Kotil, diplomatik temsilciler ve Paris'teki Türk toplumunun önde gelen temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Işık, bu davetlerinden dolayı Büyükelçi Musa ve eşine teşekkür etti.

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri sadece siyasi boyutta götürmenin bazen tek ayakla yürümeye benzediğini belirten Işık, çok boyutlu ilişkilerin yeni fırsat ve kapılar açtığını söyledi.

Paris Havacılık Fuarı'na katılmak üzere Fransa'da bulunduğunu hatırlatan Işık, şöyle konuştu:

"Burada tabii bu gururu birlikte yaşadık. Hürkuş ilk defa Avrupa'da gösteri uçuşu yaptı. İlk defa burada sergiledik. Silahlı olarak ilk defa sergiledik ve ilk defa görücüye çıkardık. Roketsan'ın yeni geliştirdiği silahı burada sergileme imkanımız oldu. Türkiye açısından gurur verici bir durum. Türkiye'nin savunma sanayinde bir atılım yapması ve kendine yeterli hale gelmesi iradesi 15 yıl sonra ete kemiğe büründü."

Türkiye'nin çok önemli başarılara imza attığını ifade eden Işık, bunun da ülkeye öz güven kazandırdığına dikkati çekti.

Yurt dışındaki Türk sanayicilere "savunma sanayi" çağrısı

Işık, kendi geliştirdikleri silah ve sistemleri dünyanın beğenisine sunmanın güzel bir şey olduğunu ancak dünyanın en önemli şirketlerinin Türkiye ile üretim yapmak istemelerinin ayrı bir güzellik olduğunu belirtti.

Önceden Türkiye'ye ürün satmak isteyen firmaların şimdi Türkiye ile üretim yapmak istediğini aktaran Işık, artık aynı ülkenin şirketlerinin birbirleriyle rekabet içinde olduğunu dile getirdi. Işık, bu durumun Türkiye'nin geldiği aşamanın güzel bir göstergesi olduğunu ancak bunların yeterli görülmemesi gerektiğini anlattı.

Fransa Savunma Bakanı Goulard ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard ile görüştü.

"52. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı"na katılmak için Fransa'da bulunan Işık, Goulard ile Fransa Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

İkili görüşmede Türkiye-Fransa arasındaki yakın diyalog ve çalışma ilişkilerinin Suriye, Doğu Akdeniz ve Körfez Bölgesi de dahil olmak üzere daha da yoğunlaştırılması hususunda görüş birliğine varıldığı bildirildi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasında çeşitli savunma sanayi projelerindeki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları da ele alındı.