Savcı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 3. yılında anıldı

Kiraz'ın şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı Atrium alanında düzenlenen törene, şehidin babası Hakkı Kiraz'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bazı HSK üyeleri ile hakim savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

Törende konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 3 yıl önce burada, hain kalleş saldırı sonucu hayatını adaletin tesisi ve ülkenin birliği, beraberliği için adamış büyük bir insanı hakka uğurladıklarını söyledi.

Bu olayın bütün faillerinin yargı önünde hesap vermesi için büyük bir titizlikle çalışıldığını anlatan Gül, bu konudaki gelişmeleri de hep birlikte takip ettiklerini belirtti.

"Terör örgütleriyle kararlı mücadele devam edecek"

Gül, son 5 yıldır yoğun bir şekilde Türkiye'ye yönelik terör hadiselerinin artırıldığını gördüklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Adına FETÖ, YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C hangi örgütün ismini dersek diyelim, bu proje, terör örgütlerinin temel amacı, ülkemizin birliğini, beraberliğini bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini ortadan kaldırmaktır. Bayrağımızı, vatanımızın birliğini, devletimizin bekasını tehdit eden bu örgütlere karşı devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün organlarıyla kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir."

Bu coğrafyada binlerce yıldır hainlerin ve her türlü terör örgütlerinin cirit attığını anlatan Bakan Gül, "Ama ay-yıldızlı bayrağımızı, bağımsızlığımızı bu örgütler asla ortadan kaldıramamışlardır. Milletimizin büyüklüğü, terör örgütlerinin alçaklığı arasında gerçekten sonsuz bir mesafe vardır. Milletimizin ve devletimizin büyüklüğü, bu alçak terör örgütlerini elbette dize getirecektir" dedi.

"Yargı mensuplarımızı lekelemek çok büyük bir haksızlıktır"

Gül, "Adalet mülkün temelidir" ifadesine vurgu yaparak, adaleti hedef almanın, devleti ve milleti hedef almak olduğunu ifade etti. Gül, şöyle konuştu:

"Görevini yapan kamu görevlilerinin, özellikle de hakim, savcıların hedef gösterilmesinin hangi amaca matuf olursa olsun mazur görülecek hiçbir yanı olmadığını da bu vesileyle ifade etmek isterim. Bugün Türk yargısı, Türk milleti adına mücadele verirken kafasına silah dayayarak da her türlü haksız ithamlarda bulunarak da yargı mensuplarımızı lekelemek gerçekten hiç kimseye fayda vermeyeceği gibi adaletin tecellisi için büyük fedakarlık yapan yargı mensuplarımıza da çok büyük bir haksızlık olacaktır. Bu nedenle Afrin'de terör örgütleriyle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizi, bugün de şehitlerimiz var, ülkemizin birliği, bekası için hayatını bu cennet vatana seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. "

"Cinayeti meşru gösterme işgüzarlığı"

Kiraz'ın şehadetinden sonra ideolojik bir dil kullanıldığını anımsatan Bakan Gül, "Elbette herkes kendisine yakışanı, adalet de hak edene hak ettiğini vermenin bir uğraşısıdır. Adeta cinayeti meşru gösterme işgüzarlığı, gafleti ve aymazlığını büyük bir üzüntüyle takip ettik" dedi.

Kaynak: AA