Savaş pilotu açığı hızla kapanıyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot ihtiyacının karşılanmasına ilişkin çalışmalar kapsamında 64 subay atandı.

Pilot açığının ortadan kaldırılmasına yönelik ilk adım pilotların özlük haklarında yapılan iyileştirmeyle atıldı.

Bunun yanı sıra çeşitli nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılan pilotlara Milli Savunma Bakanı onayıyla geri dönüş imkanı tanındı. FETÖ üyelerince başta sağlık olmak üzere çeşitli nedenlerle uçuştan ayrılmalarına sebebiyet verilen subaylara pilot olmaları için yeni hak getirildi.

Ayrıca dış kaynaktan pilot temini için üniversitelerden pilot olarak mezun olanların TSK'da özel şartlarda istihdamının önü açıldı.

Mecburi hizmet süresinin de değiştirilmesinin ardından pilotların hizmet süreleri 14,5 yıldan 18 yıla çıkarıldı. Bunların yanı sıra komutanlıkta görev yapan yer sınıfı personeline pilot olma imkanı sağlandı.

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığında temin edilecek 195 subaydan 64'ünün ataması yapıldı, diğerlerinin işlemlerine devam ediliyor.

"Yuva"ya dönüş yolu

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giden 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle de bu konuda düzenlemeye gidildi.

Fiili hizmet süresinin düşürülmesi ve pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülüklerine yönelik düzenlemelerin ardından TSK'dan ayrılan pilot subaylar, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve haklarında yaptırılacak güvenlik soruşturmalarının olumlu olması kaydıyla ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayıyla 18 yıllık yükümlülük süresini tamamlamaları için yeniden subay olabilecek.

Atanan pilotlar, emsallerinin bulunduğu rütbelere terfi ettirilecek, dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, uçuş süreleri ise uçuş hizmet süresinden sayılacak. Pilot subayların uçuş tazminatları da uçuş sürelerine bakılmaksızın 23 uçuş hizmet yılı esas alınarak belirlenecek.

Görev süresi dolanlar eski firmalarında yeniden istihdam edilecek

Pilotluğa seçim sürecine dahil edilerek buna ilişkin çağrı emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde çağrı emrine uymayanlar ile subaylığa nasıplarını müteakip atama kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde atandıkları birliklere katılış yapmayanların sivil pilot sertifikaları yükümlülük süresince iptal edilecek.

Subay nasbedilen pilotların çalıştıkları firmalarla yaptıkları iş sözleşmeleri TSK'da görev yaptıkları sürece askıya alınacak. Görev süreleri sona erenler, görev öncesi çalıştıkları firmalar tarafından yeniden istihdam edilecek.

AA