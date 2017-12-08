Sarraf'ın istediği hard diskte ABD'deki davayı ilgilendiren dijital veriler bulundu

İstanbul'da devam eden Rıza Sarraf soruşturmayla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Sarraf'ın ısrarla kendisine gönderilmesini istediği hard diski inceleyen polis ekipleri, ABD'deki ambargo davasını ilgilendiren bazı dijital verilere ulaştı.

Soruşturmada bazı Avrupa ülkelerini zor duruma düşürebilecek verilere de ulaşıldı. İddialar, Rıza Sarraf'ın eniştesi Behram Eromi'ye ait şirketle ilgili.

Geçtiğimiz günlerde bu şirkette 1 varil evrak yakıldı, 4 varil evraka ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

Şirketin 14 çalışanı da evrakı yaktıkları iddiasıyla suç üstü yakalandı. Polis ekiplerinin kurtarabildiği evrakta söz konusu şirketle Almanya ve 2 Avrupa ülkesinde daha faaliyet gösteren bazı yabancı şirketler arasında ticari ilişkiler tespit edildi.

Bu arada Sarraf'ın eniştesi, bilgi işlem müdürü, finans müdürü ve asistanının da bulunduğu 17 kişiden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar arasında Sarraf'ın eniştesi Eromi de bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber

