Sarp Sınır Kapısı'ndan 4 milyon 746 bin 334 kişi geçti

Sarp Sınır Kapısı'nda, Eylül 2017 itibarıyla yolcu giriş sayısı geçtiğimiz yılın 9 ayına göre yüzde 4 artarak 4 milyon 746 bin 334 oldu.

Artvin Kemalpaşa Kaymakamlığından alınan verilere göre, Türkiye’nin Gürcistan sırında Kafkaslar'a ve Orta Asya’ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'ndaki yolcu giriş çıkışları 2017 yılının 9 aylık diliminde geçtiğimiz yılın 9 aylık verilerine göre 193 bin 685 kişilik artış gösterdi.

Sınır kapısından 2016 yılının 9 aylık bölümünde Türkiye’ye 2 milyon 279 bin 434 kişi giriş yaparken, 2 milyon 255 bin 215 kişide çıkış yaptı.

Bu yılın aynı döneminde ise Sarp Sınır Kapısı'ndan 2 milyon 385 bin 186 giriş, 2 milyon 361 bin 148 çıkış gerçekleşerek, önceki yıla oranla yüzde 4 arttış sağlandı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye yolcu giriş çıkış sayısı artarken araç giriş çıkış sayısında ise azalma yaşandı.

Kapıdan 2016 Eylül ayı itibarıyla 634 bin108 araç giriş çıkış yaparken bu sayı 2017 Eylül ayı itibarıyla 479 bin 966’da kalarak yüzde 25 azalma gösterdi.