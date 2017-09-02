Sarıeroğlu'ndan Arakanlı Müslümanlar'ın feryadına sessiz kalan Batı'ya tepki

AK Parti Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla teşkilatla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, programda yaptığı konuşmada, İslam aleminin Kurban Bayramı'nın millete ve insanlığa hayır getirmesi dileğinde bulundu.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan zulme tepki gösteren Sarıeroğlu, "25 Ağustos gecesi Arakanlı Müslüman kardeşlerimize karşı uygulanmaya başlanan, insanı insan olmaktan utandıran zulüm yüreklerimizi dağladı. Bayramı şu anda burukluk içinde idrak ediyoruz. Dünya Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin feryadına maalesef kör, sağır ve dilsiz durumda. Kör, sağır, dilsiz kalanlar bilsinler ki şu anda Arakanlı Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan zulüm ve katliama ortaklardır. Dünya sırtını dönse de biz sırtımızı dönmeyeceğiz Arakanlı kardeşlerimize." ifadelerini kullandı.

"Daha çok beklerler"

AK Parti'nin kongre sürecinin hayırlara vesile olmasını temenni eden Sarıeroğlu, bu süreci bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde yürüteceklerini aktardı.

AK Parti içerinde sorun çıkmasını bekleyenler olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Buradan seslenmek istiyorum, daha çok beklerler. Hiç umutlanmasınlar liderimize, Türkiye'ye olan sevdamız var, kardeşlik hukukumuz, aile mensubiyetimiz var. İnşallah iyi bir süreci atlatacağız." diye konuştu.

"Verdiğimiz mücadele, çizgimiz, duruşumuz değişmez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da partililerin bayramını kutladı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını teşkilat mensuplarına iletti.

Türkiye'nin çok geniş bir coğrafyanın yegane ümidi olduğunu anlatan Karacan, şu görüşlerini paylaştı:

"Arakan'da insan katliamı yapılıyor. Böylesi acı bir zulme seyirci kalan sözde medeni dünyanın bir haysiyeti de olamaz. Üzülerek söylüyorum ki 2 milyar nüfusa sahip İslam dünyası Arakan'daki vahşeti seyretmekten başka bir şey yapmıyor. Konu Müslümaların katli olunca tüm dünya susar. Müslümanlar ölürken Batı, Birleşmiş Milletler, ölü taklidi yapar. Dünyaya, sözüm ona insan hakları dersi verenler konu Müslümanlar olunca gözlerini kapatırlar. Aynı Bosna, Suriye, Filistin, Mısır'da olduğu gibi. Hep aynı senaryo. Sonra da barış güvercini gibi çıkıp Müslüman ölümlerine seyirci kaldıkları yere barış getirmeye çalışırlar, yani sömürmeye başlarlar. Onlardan bir kişinin kılına zarar gelse tüm dünyayı ayağa kaldırıp yürüyüş yaparlar. Peki neden bunu yaparlar? Müslümanlar kendi aralarında birleşemedikleri için meydanı boş bulurlar. Yalnız biz Müslümanlar şunu unutmayalım ki batı ve saz arkadaşları bunu bizden daha güçlü oldukları için değil birleştikleri için yapıyorlar."

Konuşmaların ardından Karacan, Bakan Sarıeroğlu ve AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, teşkilat mensuplarıyla tek tek bayramlaştı. Programa milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.