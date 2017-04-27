  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Saraç: İhtiyaçlar doğrultusunda planlamalar yapılıyor

YÖK Başkanı Saraç, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yaptıklarını bilimsel ve akademik destek sağlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

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Saraç: İhtiyaçlar doğrultusunda planlamalar yapılıyor

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğretim tarihinde ilk kez KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) çalıştayı düzenlendi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında YÖK'te gerçekleştirilen çalıştaya, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kızılay, AFAD, Kamu Hastaneleri Kurumu, TAEK, TÜBİTAK gibi paydaş kurumlardan temsilcilerle çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Üniversitelerde KBRN alanında yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı çalıştayın açılışında konuşan Saraç, Türkiye'nin KBRN konusunda çok önemli bir coğrafyada bulunduğunu ve Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda yükseköğretim alanında planlamalar yaptıklarını belirtti.

Saraç, "KBRN konusunda bilimsel ve akademik destek sağlanması, üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin aktif katılımı ile 'belirleme ve savunma', 'hızlı tanı ve tedavi' konularında ülke potansiyelinin artırılmasını hedefliyoruz." bilgisini verdi.

YÖK tarafından, KBRN konusunda ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmiş eleman ihtiyacının hızla karşılanması için lisans ve lisansüstü açılacak programları değerlendireceklerini vurgulayan Saraç, "KBRN ürünlerinin Türkiye'de üretilmesi için gerekli teknolojinin geliştirilmesinden, sağlık müdahalesine kadar geniş bir yelpazede araştırma sayısının arttırılması, akademisyen yetiştirilmesi için planlama yapacağız." ifadesini kullandı.

Etiketler: YÖK, yükseköğretim planlamaları
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