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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa'da kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleşen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfada PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa'da kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleşen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, il merkezi ile Viranşehir, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütüne mensup ve iş birliği yapan kişilere yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Ekipler şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, bir kalaşnikof silah ve 367 mermi ile çok sayıda örgütsel materyal ele geçirdi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: şanlıurfa, pkk/kck, Terörle Mücadele
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