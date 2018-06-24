  • 24 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şanlıurfa Valiliğinden 'Suruç' açıklaması

Şanlıurfa Valiliğinden 'Suruç' açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şanlıurfa Valiliğinden Suruç açıklaması

Suruç'ta çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberlere ilişkin Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suruç ilçesinde 14 Haziran günü yaşanan ve adli, idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç ilçemizde her türlü tedbir alınmıştır."

Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da iddialara ilişkin "Suruç olaylarıyla ilgili olarak seçimin başarısının, özellikle AK Parti'nin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyorum." dedi.

Fakıbaba, "Ortalama 15 yıldan bu yana siyasetin içerisindeyim. Birçok seçime girdim, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim en sakin geçen seçimlerden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER