'Sanayi ve bilimin yakınlaşması bizim de ortak hedefimiz'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kurulması planlanan Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesindeki araştırma birimlerinin, özel sektör ile rekabet eden değil, özel sektörü destekleyen, çözüm ortakları olmasının hedeflendiğini bildirdi.

"TÜBİTAK'ın yapısında değişiklikler öngörüldü"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü de 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlayarak başladığı konuşmasında, tasarı hakkında bilgi verdi.

Tasarının, üç ana temelden oluştuğunu belirten Özlü, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, refahını sürekli kılmak için bilimsel ve teknolojik çalışmaların tek elde planlanması ve yürütülmesinin amaçladığına işaret etti.

Düzenleme ile Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi'nin kurulacağını anlatan Bakan Özlü, "Yeni yapıda YÜTAM bünyesindeki araştırma birimlerinin özel sektör ile rekabet eden değil, özel sektörü destekleyen, çözüm ortağı olması hedeflenmiştir. Bununla birlikte araştırma, geliştirme ve inovasyon zincirinde temel ve uygulamalı araştırmada, ürün geliştirme ve ticarileştirmeye yönelik bütün paydaşların rolleri ve destek mekanizmaları net bir hale getirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarıdaki, TÜBİTAK'ın yapısına ilişkin düzenlemeler hakkında da bilgi veren Özlü, TÜBİTAK Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler ile Bilim Kurulu yapısının değiştirilmesinin amaçlandığına işaret etti.

Özlü, "Bu çerçevede Bilim Kurulu'nun, Bilim ve Teknoloji Kurulu'na dönüştürülmesi, üye sayısının 17'den 7'ye düşürülmesi, kurulun Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversite ve özel sektörden iki temsilci ve TÜBİTAK Başkanı'ndan teşekkül etmesi, seçim usulünde ve görevlerinde değişiklik yapılması öngörülmektedir." diye konuştu.

TÜBİTAK'ın görevlerinin yeniden tanımlanması kapsamında araştırma, geliştirme yapılan, projeleri yürüten bir kuruluş olmasına yönelik düzenleme yapılacağına vurgu yapan Bakan Özlü, politika belirleme ve enstitü kurma yetkisinin Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu bünyesine alınacağını kaydetti.

"Sanayi ve bilimin yakınlaşması bizim de ortak hedefimiz"

Daha sonra komisyon üyeleri söz alarak, tasarının tümü üzerindeki görüşlerini dile getirdi.

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, sanayi ve teknoloji ile çalışmaların tek elden yürütülmesinin önemli ve yararlı bir girişim olduğunu belirterek, "Sanayinin bir reforma tabi tutulma ihtiyacı ortada. Bu getirdiğimiz düzenlemenin bunu karşılaması gerekiyor." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da iktidarın yanlış uygulamaları ve kadrolaşma girişimleriyle içi boşaltılan TÜBİTAK'ın getirilen düzenlemeyle de bir üst çatı altında yetki ve görev alanları kısıtlanarak etkisizleştirildiğini savundu.

Arslan, şunları kaydetti:

"Hükümet, başkanlık sistemi adı altında bilim ve sanayileşme politikası için kuracağı özel fonda, hem TÜBİTAK'ın yetki ve gelirlerini tırpanlamayı hem de diğer kamu kurumlarındaki 'Atıl' diye adlandıracağı Ar-Ge bütçesini, tek adam olacak başkan eliyle istediği yere aktarmayı hedeflemektedir. Sanayi ve bilimin yakınlaşması bizim de ortak hedeflerimiz arasındadır. Bu birlikteliğin etkin hale getirilmesi, TÜBİTAK'ın yapısının tamamen değiştirilmesi yerine iyileştirilmesine yönelik olmalıydı. Maalesef bu düzenlemede bunu göremiyoruz.