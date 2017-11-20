'Sanal ortamda sunulan oyunlar çocukları gerçek dünyadan koparıyor'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Konferans Salonunda, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirilen 18. Ulusal Çocuk Forumu'nda konuştu.

"Çocuk; dili, dini, ırkı ne olursa olsun hiçbir ayrıma tabi tutulmadan sözleşmedeki tüm haklara sahiptir" diyen Bakan Kaya, Türkiye'nin son 15 yılda çocuk hakları konusunda çok önemli ilermeler sağladığını kaydetti.

Kaya, "Bakanlık olarak bu yıl çok önemli bir dönüşüme imza attik. Çocuk yurtları ve yetiştirme yuvalarını Haziran itibarıyle tamamen dönüştürdük. Kurum bakımındaki altındaki çocukların tümü artık ev ortamında, çocuk evleri yada sevgi evleri olarak bilinen sitelerde yaşıyor." dedi.

Türkiye olarak bu alandaki düzenlemelerde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesinin baz alındığının altını özellikle çizen Bakan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk hakları anayasamızda güvence altına alındı ve yasal düzenlemeleri gerçekleştirdik. Bütün bunlar Birleşmiş Millet sözleşmeleriyle uyumlu. Esas olan çocuk haklarının korunmasıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesinin ayrımcılık yapmama, yaşama ve gelişme, katılım ve çocuğun üstün yararı prensipleri üzerinde kurgulanmıştır."

Bu seneki forumun ana temasının teknoloji ve çocuk olduğunu belirten Kaya, teknolojinin çocuk üzerindeki etkisine de değindi.

Bakan Kaya, "Teknoloji ile çocuklarımız özellikle yeni nesil temas halinde. Doğru ve yerinde kullanılan her teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor. Teknolojinin bizi sevdiklerimizden ailemizden uzaklaştırmasına izin vermemeliyiz. Bu teknolojiden doğru bir şekilde faydalanmanız konusunda hem sizin hem ailelerin daha iyi bilgilenmeniz gerekiyor. Aile eğitim programlarında yeni başlığımız ailelerin teknoloji konusunda eğitimlerinin artırılması." diye konuştu.

İnternetin bilinçsiz kullanımının çok fazla riski beraberinde getirdiğini söyleyen Bakan Kaya sanal ortamda sunulan oyunların, içeriklerin çocukları gerçek dünyadan koparttığını vurguladı.

Kaya, "Teknoloji bağımlılığıda madde bağımlılığı gibi. Madde bağımlılığıyla mücadele politikamıza teknoloji bağımlılığınada ekledik. Biz sizleri zararlı yayın içeriklerinden koruma noktasında öğretmenlerin, ailelerimizin, yayın kuruluşlarının ayrı ayrı sorumluluğumuz var. Çocuklar ülkemize çok daha iyi noktalara taşıyacağınıza teknolojiyi sadece kullanan bir nesil değil üreten bir nesil olacağınıza inancımız tam. Geleceğin Türkiye'sinin inşasında sizlerle birlikte yol alacağız. Çocuk gülerse ancak dünya güler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA/TRT Haber

