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Buradasınız : » » Samsat'taki depremde 39 kişi yaralandı

Samsat'taki depremde 39 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremle ilgili, "39 kişi etkilendi, 35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor." dedi.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde depremde can kaybı olmadı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, depremle ilgili bilgi vererek depremden 39 kişinin etkilendiğini, 35 yaralının ise tedavisinin sürdüğünü söyledi. Demircan, ayrıca ağır bir hastanın olmadığını da sözlerine ekledi. 

Samsat'ta 5,1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman'ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Ardından 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremde can kaybı yaşanmadı, 39 kişi yaralandı. Depremin ardından Samsat ve köylerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: son dakika, samsat deprem, Adıyaman
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