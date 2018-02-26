"Salih Müslüm'ün serbest bırakılması teröre destek anlamına gelir"

Salih Müslüm'ün cumartesi akşam saatlerinden itibaren gözaltında tutulduğunu belirten Bigalı, "Bugün mahkemeye çıkarılacağı söylenmişti fakat savcı belgeleri incelemek istemiş. Yarın bekliyoruz öğleye doğru mahkemden bir karar çıkmasını. Bizim arzumuz Çek mahkemelerinin bir tutuklama kararı vermesi. Bunun için girişimlerde bulunduk. Biz de mahkeme kararına saygılıyız" dedi.

Mahkemenin iki türlü karar verebileceğini ifade eden Bigalı, "Bir tanesi geçici tutuklama. Bu 40 gün sürüyor Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne göre. 40 gün zarfında da tutuklama kararı verilirse bizim yetkili makamlarımız iade belgeleri hazırlayacaklar. Mahkemeden geçici tutuklama kararı çıkarsa bunlar Türkiye'den gelir, biz de burada ilgili Çek makamlarına iletiriz" diye konuştu.

"Serbest bırakma kararı verilirse teröre destek anlamına gelir"

Bigalı, "Bizim arzumuz mahkemenin yarın bir geçici tutuklama kararı vermesidir. Tabii serbest bırakma kararı vermesini düşünmek bile istemiyoruz. Çünkü böyle bir karar verilirse bu teröre destek anlamına gelir" dedi.

Kaynak: TRT Haber