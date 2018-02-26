Salih Müslüm için yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çukurambar’da Şubat ayı başında gerçekleştirilen patlamaya ilişkin soruşturmada PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkardı.

Başsavcılık, kararı iade talepnamesine eklenmesi için Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü YPG/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanmış, Çekya'dan iadesi için çalışmalara başlanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın eski eş başkanı Müslüm, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.

12 Şubat'ta terörden arananların yer aldığı kırmızı listeye terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'nin elebaşı Salih Müslüm'ün ismi eklenmişti. Müslüm'ün ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Kaynak: DHA,AA