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Saldırıyı soruşturacak Rus heyet Türkiye'de

Rus Büyükelçisi Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada, Türk yetkililerle birlikte çalışacak Rus heyeti Ankara'ya geldi.

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Saldırıyı soruşturacak Rus heyet Türkiyede

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle birlikte yürütmek üzere, yaklaşık 18 kişiden oluşan bir heyet Ankara'ya geldi.

Rusya'dan gelen ve Esenboğa Havalimanı'na inen uçakta, bir savcı, iki güvenlik ateşesi, Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, adli tıp yetkilileri ve psikologlardan oluşan yaklaşık 18 kişi olduğu öğrenildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürecini Türk yetkililerle birlikte yürütecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında dün yapılan telefon görüşmesinde, Karlov'un cenazesinin Rusya'dan gönderilecek uçakla aldırılması ve soruşturmanın müşterek yürütülmesinde iki ülkenin mutabık kaldığı açıklanmıştı.

Bakan Çavuşoğlu da, Rus uzmanların Türkiye'ye geleceğini, oluşturulacak ortak heyetle soruşturmanın birlikte yürütüleceğini kaydetmişti. AA

Etiketler: rusya, suikast, rus heyet türkiye'de
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