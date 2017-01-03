Saldırıda ölen 5 kişinin daha cenazesi teslim edildi

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının, cenazelerini almak için ülkelerinin başkonsolosluklarında bekleyişleri sürerken, işlemleri tamamlanan cenazeler görevlilere teslim ediliyor.

Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan 2'si Kuveyt, 2'si Suudi Arabistan ve 1'i Kanada vatandaşı 5 kişinin cenazesi daha görevlilere teslim edildi. Böylece teslim edilen cenaze sayısı 38 oldu.

Filistinli bir kişiye ait olduğu belirtilen cenazenin ise yarın alınması bekleniyor.

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir eğlence merkezine yönelik terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmişti.