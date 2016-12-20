'Saldırı ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi sabote etmeyi hedefliyor'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Korlov'un, düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin, "Daha önce meydana gelen benzeri olaylar gibi bu saldırının da ülkelerimiz arasındaki ilişkileri sabote etmeyi hedeflediğini düşünüyorum. Devletimiz, Rusya ile karşılıklı iyiniyet ve sağduyu ekseninde yürütülen ilişkilerin, karanlık odaklarca sabote edilmesine izin vermeyecektir." dedi.

Kahraman, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Korlov'un, düzenlenen bir suikast sonucunda öldürülmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyileştirilip, ilerletilmesinde büyük katkısı olan Karlov'un, kimliği belli bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen suikast sonucunda öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Karanlık güç odakları tarafından gerçekleştirildiğini düşündüğü saldırıdan, iki ülke ilişkilerinin zarar görmemesini temenni eden Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimizin yapacakları çalışmalar sonucunda, saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılacağına inanıyorum. Daha önce meydana gelen benzeri olaylar gibi bu saldırının da ülkelerimiz arasındaki ilişkileri sabote etmeyi hedeflediğini düşünüyorum. Halklarımızın barış, güven ve huzur içinde yaşamaları için bu tür sabotaj girişimlerini karşılıklı işbirliği ile boşa çıkartacağımızdan şüphe etmiyorum. Devletimiz, Rusya Federasyonu ile karşılıklı iyiniyet ve sağduyu ekseninde yürütülen ilişkilerin, karanlık odaklarca sabote edilmesine izin vermeyecektir. Bu konuda gerekli her türlü hassasiyet gösterilecektir. Bu vesile ile Büyükelçi Karlov'a yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, ailesine ve tüm Rus halkına başsağlığı diliyorum."