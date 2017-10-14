'Saldırı nereden gelirse gelsin misli ile karşılık bulur'

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Yalova Merkez İlçe 6. olağan kongresinde yaptığı konuşmada, "Vesayet odaklarına, kumpasçılara karşı dimdik durduk, milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunduk. 16 yıldır ak kadrolar milletimize hizmet için gece gündüz demeden çalıştı, çalışmaya devam ediyor. İnşallah nice nice destanları yine birlikte yazacağız, bu kadrolarla yazacağız." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Ülkemizin itibarına, egemenlik haklarına saldırı nereden gelirse gelsin misliyle karşılığını bulur. Bugüne kadar ne dedik, 'Diklenmeyeceğiz ama dik duracağız.' Ülkemizin onurunu, itibarını korumak için gereken neyse yapacağız." diye konuştu.

"Ülkemizin güneyinde, Suriye ve Irak hudutlarımızda bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışılıyor." diyen Yıldırım, "Bu projeyi yapanları biliyoruz. Ama milletimiz rahat olsun. Bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar şunu iyi bilsin, orada bir terör devleti kurulmasına bu millet asla müsaade etmeyecek." ifadesini kullandı.

FETÖ davalarına ilişkin Başbakan yıldırım, şunları söyledi:

"Şimdi o darbenin arkasındakiler tek tek hesap veriyor. Başlangıçta Türk yargısıyla mahkemelerle dalga geçtiler, tiyatro oynadılar ama ne yaparlarsa yapsınlar şimdi artık kararlar birer birer çıkıyor. Müebbet hapisler, ağırlaştırılmış müebbet hapisler bir bir geliyor. Bu darbenin arkasındaki alçak örgütün bütün mensupları birer birer hesabını verecek ve bütün failler ortaya çıkarılacak. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır."