Saldırı hazırlığındaki teröristlerin yuvaları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklara hava harekatı düzenlendi.

Hedefleri başarıyla imha eden Türk savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.