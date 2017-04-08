Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesinde saldırı hazırlığındaki PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramada bir kalaşnikof, bir termal silah dürbünü, bir el kamerası, bir araç telsizi, bir güneş paneli, 26 pil, bir elektronik ateşleyici ile gıda ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonda bulunan 4 odalı mağarada yapılan aramada 11 RPG-7 roketatar mühimmatı, 9 el bombası, bin 904 kalaşnikof fişeği ve şarjör, bir lehim makinesi, 3 güç kaynağı, 2 benzinli ısıtıcı, 3 ocak, bir fırın, 6 el lambası, 2 projektör ile çok miktarda örgütsel doküman, yaşam ve gıda maddesi ele geçirildi.

Mardin'in Ömerli ilçesindeki operasyonda bir M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof, bir tabanca, 4 el bombası, 560 piyade tüfeği fişeği, 47 tabanca fişeği, 3 el telsizi, 15 metre infilaklı fitil, 4 el yapımı patlayıcı, 4 alıcı-verici devre, 4 röle, 2 piknik tüpü, 19 cep telefonu, bir DVD oynatıcı, bir güneş paneli, çok sayıda pil bloku, çok miktarda muhtelif örgütsel doküman ile yaşam malzemesine el konuldu.

500 kilo amonyum nitratla hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde de 704 kilogram esrar, 2 el yapımı patlayıcı, çok miktarda gıda, giyim ve tıbbi malzeme, Mardin'in Savur ilçesinde icra edilen ev aramasında ise 500 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 2 tabanca, 55 tabanca fişeği ve 30 metre kablo ele geçirildi.

Hakkari'de tespit edilen mağarada bir kalaşnikof, Silopi'de 5 Nisan'da yapılan aramada da toprağa gömülü 479 fünye ve 26 pil bulundu.

Ayrıca, Bitlis'te yapılan yol aramasında dere yatağındaki kayaların arasına gizlenmiş, patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen, üst kısımları kesilmiş 12 kilogramlık 2 boş tüp ile 30 metre kablo ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 Nisan'da PKK'nın barınma alanlarından kaçan bir terörist, güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.