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Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedefleri bir bir yok ediyor.

Metina, Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden keşif ve gözetleme faaliyetleri neticesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir grup terörist tespit edildi.

Tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar da imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, son dakika, Kuzey Irak
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