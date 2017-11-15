  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak kırsalında icra edilen hava harekatında 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

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Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak kırsalında dün gerçekleştirilen hava harekatında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

PKK'lı silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın ardından, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: AA
 

Etiketler: tsk, terörist, şırnak
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