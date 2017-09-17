Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.