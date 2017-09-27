Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava harekatı ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 13 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde hava harekatı icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, harekat ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 13 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri vurgulandı.