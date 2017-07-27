  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Saldırı hazırlığında yakalanan terörist tutuklandı

Hakkari'de güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı.

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Saldırı hazırlığında yakalanan terörist tutuklandı

Hakkari'de güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen polis ekipleri, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarında sabotaj, patlayıcı, bomba ve mayın eğitimi aldığı, Hakkari kırsalında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen "Baran Jiyan" kod adlı A.N.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Etiketler: terörist, Hakkari, PKK, terör operasyonu, kck
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