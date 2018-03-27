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Saldırı hazırlığında olan 41 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 41 terörist etkisiz hale getirildi.

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Saldırı hazırlığında olan 41 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyor.

 

 

TSK'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kandil, Irak
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