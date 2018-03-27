Saldırı hazırlığında olan 41 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyor.
Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) 27 Mart 2018
TSK'nın açıklamasında şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."
Kaynak: TRT Haber