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Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı,Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespit edildiği bildirildi.

Bilgilendirmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından söz konusu bölgeye düzenlenen harekatta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir mağara ve iki makinalı tüfek mevzisinin de imha edildiği kaydedildi.

Etiketler: zap, Irak, Genelkurmay Başkanlığı
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