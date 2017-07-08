'Sakarya'da yaşananlar vicdanın bittiği yerdir'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Tematik Mutfak Müzesi açılışının ardında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriyelilerin Anadolu'yu sığınma yeri olarak görüp geldiklerini belirten Kaynak, Türkiye'nin sığınmacıları kabul ederek bütün dünyaya insanlık dersi verdiğini söyledi.

Önceki gün Sakarya'da yaşanan hadisenin dehşet verici olduğunu ifade eden Kaynak, "Dün Sakarya'da yaşanan hadise, kime karşı yapılırsa yapılsın, Türk, Arap, Suriyeliye hiç fark etmez, insanlığın vicdanın bittiği yerdir. Vahşetin en yüksek boyutudur. 9 aylık hamile hanım, 10 aylık bir çocuğu var ve kendisi iki cani tarafından maalesef katledildiler. Suriye'den kaçanlar zaten tecavüze uğramamak için katledilmemek için kaçmışlardır. Elbette yerli yada muhacir kim suç işlemişse o suç cezasız kalmaz. O suçun cezasız kalmaması için bizim yapacağımız insan olarak, birey olarak, kolluk kuvvetlerine yardım etmek, suç işleyeni ihbar etmek ve yargı organlarının önüne çıkmasını sağlamaktır. Dolaysıyla önceki günkü dehşet tablosu bizim milletimize yakışan bir tablo değildir." diye konuştu.

"Kışkırtmayı yapanların çoğu yurt dışından"

Eskişehir, Samsun, Ankara ve Sakarya'da benzeri olayların olduğunu hatırlatan Kaynak, şöyle devam etti:

"Ankara'daki çok ilginçtir. Bıçaklanan bir Türkmen muhacir gelmiş ama 'muhacirler bir Türk gencini bıçaklar' diye Ankara'nın göbeğinde kitleleri galeyana getirip harekete geçirdiler. Sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi, bu kışkırtmaların sosyal medya üzerinden yapanları tespit etti. İşin ilginç tarafı bu hesapların kışkırtmayı yapan, provokasyon yapan bu hesapların yarısından çoğu yurt dışı menşeli. Bu bize aynı gezi olaylarını hatırlatıyor."