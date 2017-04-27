  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

Sakarya'da 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Sakaryada FETÖnün darbe girişimine ilişkin dava

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya 138 tutuklu sanık ile avukatları ve bazı mağdurlar katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen celsede Sakarya Valiliğindeki olaylarda yaralanan 3 mağdur ifade verdi.

Darbe girişimini öğrendikten sonra valiliğe gittiklerini belirten mağdurlar, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Daha sonra görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, eksik belgelerin tamamlanması ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatları ise savcının sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ilişkin mütalaasını ve aleyhte olan belgeleri kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, delillerin incelenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi. AA

Etiketler: fetö, soruşturma, 15 Temmuz darbe girişimi, adil öksüz
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