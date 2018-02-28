Sakarkaya Tepesi terör yuvasına dönüştürülmüş

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 6 Şubat'ta teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip ve yaklaşık 800 rakımlı Sakarkaya Tepesi'nde, örgüt mensuplarının iş makineleriyle inşa ettiği dev çukur ve tüneller görüntülendi.

Teröristlerin, Kilis'in karşısındaki Burseya ile Darmık dağları arasındaki hakim tepeye, savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde çukurlar kazdıkları, bunların içine de kalın beton duvarlarla tüneller inşa ettikleri ortaya çıktı.

Harekat kapsamında tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken, teröristlere ait bol miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Teröristlerin tünelleri inşa etmek için kullandığı iş makineleri ise kullanılamaz hale getirildi.

Oluşturulan çukur ve tünellerin askeri stratejiyle hazırlandığını belirten güvenlik kaynakları, bölgede çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Tüneller havadan izleniyor

YPG/PKK'lı teröristlerin Sakarkaya Tepesi'ni savunmak için oluşturduğu tünellerde patlayıcı arama çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

Öte yandan, ASELSAN tarafından üretilen gece görüntü alabilme kabiliyetine sahip "Serçe" isimli hava aracıyla Mehmetçik bölgeyi 24 saat izliyor.

Tünellerin bir bölümünün Türkiye sınırına doğru uzandığını dile getiren güvenlik kaynakları, teröristlerin buralardan ülkeye sızmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

Kaynak: AA