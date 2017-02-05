  • 05 ŞUBAT 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.698
    EURO 3.988
  • BIST 88389.5
    ALTIN 144.906
Buradasınız : » » 'Şahingözü' teröristlere göz açtırmıyor

'Şahingözü' teröristlere göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şahingözü'nün, 20 km menzilde, tüm hava koşullarında hedef tespit ve takibi yapabildiği kaydedildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şahingözü teröristlere göz açtırmıyor

Şırnak'ta Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, son teknoloji silah ve cihazlarla donatılan üs bölgelerinde PKK terörüne geçit vermiyor. 

ASELSAN'ın ürettiği TSK envanterinde mevcut olan 'Şahingözü' güvenlik güçlerinin adeta gözü kulağı.

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek için hava destekli operasyonlar devam ederken, bölgeye hakim tepelere konuşlu son teknolojiyle donatılmış "ŞahinGözü" sayesinde sınırda adeta kuş uçurtulmuyor.

Dondurucu soğukta teröre karşı etkin mücadele

Şahingözü-IRST sisteminde bulunan yüksek performanslı termal kamera sayesinde, sistem, kullanıcısına gece gündüz olumsuz hava koşullarında keşif ve gözetleme yapılıyor. 

Her tür dış ortamda 7 gün 24 saat  gözünü sınırdan ayırmıyor. Şahingözü, 360° panoramik keşif, gözetleme, hedef tespit, takip ve koordinat belirleme imkanı veriyor.  

Şahingözü-IRST sisteminin görüş açısı diğer sistemlerle karşılaştırıldığında çok daha geniş. Bu özellik etrafı gözetleme açısından kullanıcıya önemli bir avantaj sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aselsan'ın ürettiği ŞAHİNGÖZÜ, 20 km menzilde, tüm hava koşullarında hedef tespit ve takibi yaparak teröriste göz açtırmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama:

"Aselsan'ın ürettiği ŞAHİNGÖZÜ, 20 km menzilde, tüm hava koşullarında hedef tespit ve takibi yaparak teröriste göz açtırmıyor. "

Etiketler: tsk silahları, Terörle Mücadele, sınır, şahin gözü, PKK, milli savunma bakanlığı, ASELSAN
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER