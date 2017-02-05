'Şahingözü' teröristlere göz açtırmıyor

Şırnak'ta Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, son teknoloji silah ve cihazlarla donatılan üs bölgelerinde PKK terörüne geçit vermiyor.

ASELSAN'ın ürettiği TSK envanterinde mevcut olan 'Şahingözü' güvenlik güçlerinin adeta gözü kulağı.

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek için hava destekli operasyonlar devam ederken, bölgeye hakim tepelere konuşlu son teknolojiyle donatılmış "ŞahinGözü" sayesinde sınırda adeta kuş uçurtulmuyor.

Dondurucu soğukta teröre karşı etkin mücadele

Şahingözü-IRST sisteminde bulunan yüksek performanslı termal kamera sayesinde, sistem, kullanıcısına gece gündüz olumsuz hava koşullarında keşif ve gözetleme yapılıyor.

Her tür dış ortamda 7 gün 24 saat gözünü sınırdan ayırmıyor. Şahingözü, 360° panoramik keşif, gözetleme, hedef tespit, takip ve koordinat belirleme imkanı veriyor.

Şahingözü-IRST sisteminin görüş açısı diğer sistemlerle karşılaştırıldığında çok daha geniş. Bu özellik etrafı gözetleme açısından kullanıcıya önemli bir avantaj sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aselsan'ın ürettiği ŞAHİNGÖZÜ, 20 km menzilde, tüm hava koşullarında hedef tespit ve takibi yaparak teröriste göz açtırmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama:

"Aselsan'ın ürettiği ŞAHİNGÖZÜ, 20 km menzilde, tüm hava koşullarında hedef tespit ve takibi yaparak teröriste göz açtırmıyor. "