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Sahil Güvenlik, Yunan botlarını Kardak'a yaklaştırmıyor

Yunan botlarını Kardak'a yaklaştırmayan Sahil Güvenlik ekipleri, önlemleri artırdı. İçişleri, Yunan Bakanın kayalığa çelenk bırakılmasına izin verilmediğini açıkladı.

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Sahil Güvenlik, Yunan botlarını Kardaka yaklaştırmıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı, Türk savunma botları tarafından Kardak'a yaklaştırılmadı.

Herhangi bir gerginlik olmadan bakan ve heyeti Türk karasularını terketti.

Havadan ve karadan devriye artırıldı

Türk sularındaki Yunan ihlalleri sürüyor.  Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında Yunanistan'ın son ihlallerinden sonra havadan ve karadan devriye seviyesi artırıldı.

24 saat bölgede nöbet tutan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan botlarını bölgeye yaklaştırmıyor. 

Sınır güvenliği havadan da korunuyor. 

Geçen hafta Yunan savaş gemisinin Türk Sahil Güvenlik botunu tacizinin ardından, Cumartesi günü de Türk karasularına Yunan hücumbotu girmeye çalışmıştı.

Denizdeki olumsuz hava koşullarna rağmen Türk Sahil Güvenlik gemisi, Yunan hücumbotunu Türk sınırlarına yaklaştırmamıştı.

Bir süre bekleyen Yunan botu daha sonra bölgeden ayrılmıştı.

Kardak krizi, Türkiye ile Yunanistan'ı 1996'da savaşın eşiğine getirmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yunan savaş gemisi, Türk Sahil Güvenlik, Kardak Krizi, kardak kayalıkları
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