Sahil Güvenlik eylülde son bir yılın en yoğun mesaisini yaptı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin eylül ayında yakaladığı göçmen sayısı, son bir yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Ekipler, eylülde 3 bin 408, yılın 9 ayında ise denizde "umuda yolculuğa" çıkan 15 bin 470 göçmeni yakaladı.

Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de denetimlerini sürdüren ekiplerin yakaladığı göçmen sayısı, ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 3 bin 408 oldu.

Yakalanan göçmen sayısı, geçen yıl ekimde 2 bin 437, kasımda bin 856, aralıkta 781 olarak gerçekleşti.

Bu yıl ise ocak ayında 756, şubatta 719, martta bin 501, nisanda bin 551, mayısta bin 236, haziranda bin 888, temmuzda bin 743, ağustosta 2 bin 668 göçmen yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Karadeniz'deki yasa dışı göç durduruldu

13 Ağustos-22 Eylül 2017 arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Karadeniz'de 8 olayda 874 düzensiz göçmen ve 10 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca müşterek olarak icra edilen faaliyetlerde, 2 olayda 237 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısının da yakalanması sağlandı.

Kısa bir süre için Karadeniz'e kayan göç girişimi, İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk güçlerinin aldığı ortak tedbirler neticesinde durduruldu. 22 Eylül'den şu ana kadar Karadeniz'de herhangi bir yasa dışı göç olayı yaşanmadı.

Karadeniz'de sahillerde emniyet ve jandarma, denizde ise Sahil Güvenlik Komutanlığının aldığı tedbirler devam ediyor.

51 kişi hayatını kaybetti

Bindikleri deniz araçlarının batması ya da alabora olması sonucu yılbaşından bu yana 51 kişi hayatını kaybetti. Olayda kayıp olan 14 göçmeni arama kurtarma faaliyetleri ise halen sürüyor.

Kocaeli/Kefken açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu balıkçı teknesinin batması sonucu 24 göçmenin hayatını kaybettiği olay Nisan 2016'dan bu yana denizlerdeki en fazla ölüm olarak kayıtlara geçti.

Sahil Güvenlik ekipleri, yılbaşından bu yana "umuda yolculuğa" çıkan 15 bin 470 göçmeni denizde yakaladı. Jandarma ve emniyetle gerçekleştirilen müşterek operasyonlarda ise 5 bin 168 göçmen denize açılamadan yakalandı.

Kaynak: AA