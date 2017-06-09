'Sağlıkta dönüşümün ikinci dönem stratejisini oluşturduk'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlıkta dönüşümün ikinci döneminin stratejisini oluşturduklarını belirterek, "Yakında Bakanlar Kurulumuza, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu takdim edeceğiz." dedi.

İstanbul Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Akdağ, birinci basamaktaki sağlık hizmetleri, halk sağlığı hizmetleri, acil hizmetlerle ilgili hususları, kamu, özel ve üniversite hastanelerinin ele alındığını belirterek, yarın da toplu olarak İstanbul yatırımlarını değerlendireceklerini, pazar günü ise basın toplantısı düzenleyeceklerini anlattı.

İstanbul'da sağlık alanında özel sektörün önemli yer tuttuğunu, İstanbul'un tek başına ele alınması gereken bir kent olduğunu dile getiren Akdağ, "Hizmetlerin vasfı itibariyle de İstanbul'un farkı var. En büyük farklılık İstanbul'da özel sektörümüzün hizmet hacminde büyük bir yer kapmasıdır. Tabii bu farklı ihtiyaçları, farklı takibi, yaklaşımı da beraberinde getiriyor. Özel sektörü vermemiz gereken hizmetin çok önemli bir paydaşı olarak gördük. 2002'den, sağlıkta dönüşümün başından bu yana bu meseleyi böyle düşündük." diye konuştu.

Bakan Akdağ, sağlıkta dönüşümün ikinci döneminin stratejisini aşağı yukarı oluşturduklarını, bunun için 7 aydır çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yakında Bakanlar Kurulumuza, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu takdim edeceğiz. Dolayısıyla bu takdimleri yapmadan önce İstanbul'daki bu toplantıları tamamlamak ve burada aldığımız geri bildirimleri de kendi stratejimizin içine koymak istiyoruz. Sağlık hizmetleri açısından yeni bir döneme başlıyoruz. Türkiye'nin ihtiyaçları değişti çünkü. Türk insanının ihtiyaçları değişti, hastalık yükümüz değişti. Geçmişte çocukları ishalden, aşıyla korunabilir hastalıklardan, zatürreden, eksik beslenmeden hayatını kaybeden bir ülkenin sağlık sisteminden bahsediyorduk. Bebek anne ölümleri son derece yüksek olan bir ülkeden bahsediyorduk ama artık bundan bahsetmiyoruz. Şükürler olsun Türkiye bunları aştı. Sağlıkta dönüşüm programıyla yeni bir noktaya geldik."

İstanbul'da bir yandan Aile Sağlığı Merkezlerini mükemmel hale getirirken yeni sağlıklı yaşam merkezleri de yapacaklarını, doğru beslenme, hareketli yaşam, obeziteyle ilgili medya kampanyaları yapılacağını kaydeden Akdağ, "Ama insanımız hastalanmışsa, hastalanan bir vatandaşımızın da eğer hastane tedavisi alması gerekiyorsa en mükemmel şekilde hastane tedavisi almasını sağlayacağız. Bunun için binalarımızı da yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Durumu son derece ağırdı"

Sağlık Bakanı Akdağ, gazetecilerin İstanbul'da yaşamını yitiren Azerbaycan Enerji Bakanı Natık Aliyev ile sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Uçaktan yeni indiğim için ölümüyle ilgili henüz bilgi sahibi değilim. Olayın şu tarafını biliyorum sadece, bizden, birkaç gün önce, Azerbaycan tarafından bir talep oldu. Bu talep üzerine biz buradan ambulans uçağımızı götürdük ve o değerli bakanımızı, kardeşimizi Türkiye’de tedaviye getirdik ama çok ağır bir durumda gelmişti Türkiye’ye. Durumu son derece ağırdı. Şu anda bendeki malumat bu."