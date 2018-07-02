Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybeden 76 yaşındaki Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan Öztürk, Ankara Anıttepe’de bulunan Sağlık-İş Genel Merkezi önünde düzenlenen tören sonrasında Kastamonu Taşköprü Kabalar köyüne gönderildi.

Hasan Öztürk’ün naaşı, Kabalar Köyü Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öztürk’ün cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları, il temsilcileri, şube başkanları ve sendika üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

"Tek derdi insanlar ve sağlık işçileriydi"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, törende yaptığı konuşmada, Öztürk'ün yaşamı boyunca sendikanın ve sağlık işçilerinin çıkarlarını koruduğunu söyledi.

Öztürk'ün ülke sevdalısı, Müslüman ve temiz bir insan olduğunu ifade eden Atalay, "Hiç kendi özel bir derdi yoktu. Tek derdi insanlar ve sağlık işçileriydi. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Eski Bakan Başesgioğlu da Öztürk'ün vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.

Hasan Öztürk kimdir?

Kastamonu'da 1942'de doğan Öztürk, 1970'te Sağlık-İş İşyeri Sendika baş temsilciliğine seçildi. Öztürk, 1973'te yapılan İstanbul Şube Genel Kurulu'nda Şube Sekreterliğine, 1979'da Şube Başkan vekilliğine seçildi.

Öztürk, 1989'da Şube Başkanlığına, 2002'de Genel Başkan Vekilliğine, Sağlık-İş'in 12-13 Mart 2011'de yapılan 18. Genel Kurulu'nda ise Genel Başkanlığa seçildi.

Öztürk, 2011'de Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda Türk-İş Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Kaynak: AA/İHA