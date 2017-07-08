"Sağlık hizmetlerimizin kalitesi Avrupa'yı solladı"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin sağlık turizminde olağanüstü bir potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Gerek sağlık hizmetlerimizin kalitesi, gerek buradaki altyapımız Avrupa'nın sağlık altyapısını sollamış durumda." dedi.

Bakan Avcı, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, dört bir yanıyla turizmde parlayan bir yıldız olarak dikkati çektiğini söyledi.

Ülkenin, bu alandaki adaylığını her geçen gün daha güçlü sesle duyurduğunu ifade eden Avcı, Türkiye'nin artık deniz, güneş ve kum üzerinden turizm yapan bir ülke olmadığını dile getirdi.

Avcı, ülkede güçlü potansiyele sahip olunan alanlardan birinin de sağlık turizmi olduğunu vurguladı.

Sağlık turizmindeki pazar çeşitliliğinin önemine işaret eden Avcı, şunları kaydetti:

"Sağlık turizminde olağanüstü bir potansiyelimiz var. Hangi pazarlara yönelik? Mesela İngiltere'ye yönelik. İngiltere'ye göre Türkiye çok ciddi bir sağlık turizmi destinasyonu. Çünkü gerek sağlık hizmetlerimizin kalitesi gerek buradaki altyapımız Avrupa'nın sağlık altyapısını sollamış durumda. Türkiye'ye gelerek sağlık turizminden yararlanan insanlar, memnun şekilde ülkelerine dönüyor. Burada verilen sağlık hizmetlerinin kalitesi de ortada. Amerika için de Avrupa için de geçerli bu."