Sağlık çalışanlarına 'yıpranma payı'nda sona gelindi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık çalışanlarının merakla beklediği yıpranma paylarına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Ekonomi yönetimini razı edeceğim ve bunu yapacağız inşallah mesele o noktaya gelmiş durumda." dedi.

Bakan Akdağ, sağlık çalışanlarının da yıpranma payından yararlanması için kanun maddesinin hazır olduğunu bildirdi.

Akdağ, "Maliye Bakanımız ve ekonomi yönetimimizin kabulünü bekliyoruz. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce sağlık çalışanlarına, 'bunu yapacağız' şeklinde bir vaadi olmuştu. Ekonomi yönetimini razı edeceğim ve bunu yapacağız inşallah. Mesele o noktaya gelmiş durumda." ifadesini kullandı.

Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazında, yapılacak değişiklikler hakkında da bilgi veren Bakan Akdağ, kamudan ayrılıp özel sektöre gitmek isteyen hekimler için bir düzenleme yapacaklarına işaret etti.

Kamudan ayrılıp özele geçmek isteyen hekimlerin yerine yeni bir atama yapılması gerektiğini vurgulayan Akdağ, "Ben falanca özel hastaneye geçeceğim diyen hekim üç ay önceden haber vermeli ve bizde çalışmaya devam etmeli. Biz de o arada eksikliği tamamlamalıyız. Aksi takdirde onun ayrıldığı yerde ciddi boşluk doğuyor." dedi.

Acil sağlık hizmetlerinde yapılacak çalışmalara da değinen Akdağ, gece uçuşu ile ilgili bazı sorunların ortaya çıktığını, bunları ortadan kaldırmak için gayret ettiklerini ve hava ambulans sistemini güçlendirdiklerini belirtti.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ambulans sayılarını artırdıklarını ifade eden Akdağ, büyükşehirlerde ve metropol kentlerde de hareketli 112 acil hizmet birimlerinin göreve başladıklarına dikkati çekti.

Bin sağlık merkezi kurulacak

Sağlık Bakanı Akdağ, sağlıkta dönüşümün ikinci fazının en önemli çalışmalarından birinin de aile hekimlerine yönelik çalışmaları kapsayacağını bildirdi.

Akdağ, bu kapsamda aile hekimlerinin sayısını artırarak, aile hekimi başına düşen vatandaş sayısını 3 binin altına çekmeyi hedeflediklerini belirterek, aile hekimlerinin takip ettiği ve performanslarını gösteren işler arasına bu yıl tansiyon, şeker takibi gibi, şişmanlık gibi bazı özel durumları da ekleyeceklerini dile getirdi.

Aile hekimlerinin performanslarının daha ziyade anne ve çocuk takibi ile ortaya koyulduğunu aktaran Akdağ, şunları kaydetti:

"Aile hekimlerine destek olmak için sağlıklı yaşam merkezlerini kuracağız. Türkiye'de yaklaşık olarak bin civarında sağlıklı yaşam merkezi kuracağız. Birkaç aile sağlığı merkezi düşünün, onların merkezi bir yerine sağlıklı yaşam merkezi kuracağız. Hem aile hem vatandaşlarımıza buradan destek olacaklar. Daha sağlıklı yaşamayı öğreten, teşvik eden, farkındalığımızı artıran faaliyetler burada yürütülecek. Bu birimlerde egzersiz salonları olacak, diyetisyenler, fizyoterapistler, beden eğitimi uzmanları, sürekli hastalıklarımızı, nasıl baş edeceğimizi öğretecek. Röntgen cihazları ultrason cihazları koyacağız. Böylece vatandaşımız aile hekimi ile sağlıklı yaşam merkezi arasındaki ilişkiden çok daha kaliteli bir hizmet alacak."