Sağlık Bakanlığı'ndan Iğdır'daki bıçaklı saldırıya kınama

Sağlık Bakanlığı'ndan, Iğdır Devlet Hastanesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serkan Yarımoğlu'nun sağlık durumunun Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından bizzat takip edildiği ve saldırının kınandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Iğdır Devlet Hastanesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu göğüs ve batın bölgesinden yaralanan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serkan Yarımoğlu'na kalp damar ve genel cerrahi uzmanlarının derhal müdahale ettiği belirtildi.

Yarımoğlu'nun ameliyatının ardından olası ihtiyaç durumuna yönelik hava ambulansının hazır bekletildiği ve tedbir amaçlı Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi KVC Yoğun Bakım Ünitesi'nde gerekli hazırlıkların yapıldığı ifade edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanarak ve adli işlemlerin başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımız Ahmet Demircan saldırıya uğrayan hekimimizin sağlık durumunu ve olayı bizzat takip etmektedir. Bu çirkin saldırıyı kınıyor, saldırıya uğrayan hekimimize acil şifalar diliyoruz."