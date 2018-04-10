  • 10 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.11
    EURO 5.076
  • BIST 110712.7
    ALTIN 176.946
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı, fizik tedavisi aktif katılımı ile devam etmekte olan Deniz Baykal’ın sağlığının iyi durumda olduğunu açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sağlık Bakanlığından Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üç haftadır Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Kliniğinde tedavi gören Baykal'ın fizik tedavisinin aktif katılımı ile devam ettiği ve sağlığının iyi durumda olduğu belirtildi.

Şu an için hayati herhangi bir durumun mevcut olmadığı ve günlük aktivitelerini yerine getirebildiği ifade edilen Baykal'ın, tedavi sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiği ve sağlık durumunun günden güne daha iyiye gittiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: seğlık bakanlığı, Deniz Baykal
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER