  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, hastanede engelli çalışana cinsel istismar iddiası haberine ilişkin Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin inceleme başlattığını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığından açıklama

Sağlık Bakanlığı'nca, "Hastanede engelli çalışana cinsel istismar iddiası" haberine ilişkin, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin idari inceleme başlattığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından, basında "Hastanede engelli çalışana cinsel istismar iddiası" başlığıyla, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki devlet hastanesinde çalışan engelli gencin, hastanede görevli 2 kişinin cinsel istismarına uğradığı iddialarının yer aldığı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi'nde görevli taşeron firma temizlik personelinin, 27 Haziran'da hastanenin acil servisine, kolluk kuvvetleri nezaretinde canlı fiziksel güçlere maruz kalma şüphesiyle getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Nöbetçi hekim tarafından muayenesi yapılmış ve kesin teşhis için üst sağlık merkezi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Adli merciler tarafından başlatılan soruşturma süreci hassasiyetle takip edilecektir. Bununla beraber Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği de idari inceleme başlatmıştır. İnceleme sonucuna göre gerekli cezai işlem tesis edilecektir."

Etiketler: Sağlık Bakanlığı
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